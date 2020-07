Basketball: Bonn verpflichtet Kratzer

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat Center Leon Kratzer verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, kommt der 23-Jährige vom Ligakonkurrenten Frankfurt Skyliners und erhält einen Einjahresvertrag. In der BBL absolvierte Kratzer bislang 96 Spiele. Beim Finalturnier in München im Juni musste der Center aufgrund einer Verletzung aussetzen.