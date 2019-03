Basketball: Bremerhaven verpflichtet Moore

Bremerhaven (SID) - Die Eisbären Bremerhaven haben sich im Abstiegskampf der Basketball Bundesliga (BBL) mit Armani Moore verstärkt. Wie das Tabellenschlusslicht am Sonntag mitteilte, wurde der US-Amerikaner bis zum Saisonende verpflichtet. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison für den Bundesliga-Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg tätig und spielte zuletzt für die New Zealand Breakers in Neuseeland.