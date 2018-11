Basketball: DBB-Frauen verpassen EM 2019

Marburg (SID) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Basketball-EM 2019 verpasst. Das Team von Bundestrainer Patrick Unger verlor am Samstagabend in Marburg 58:77 (33:37) gegen Belgien und hat somit keine Chance mehr auf ein Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in Serbien und Lettland (27. Juni bis 7. Juli).

Deutsche Frauen verpassen EM in Serbien und Lettland © SID

Unger forderte trotz der ordentlichen Leistung gegen die favorisierten Belgierinnen einen "Mentalitätswechsel. Denn ich bin mit einer Niederlage gegen Belgien auch nach ordentlichem Spiel nicht zufrieden", sagte er.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) endet die Qualifikationsrunde mit einem Heimspiel gegen die Schweiz. Beim ersten Duell mit der Schweiz hatte Deutschland den bislang einzigen Sieg gefeiert.