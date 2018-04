Basketball: Darüssafaka Istanbul gewinnt EuroCup

Istanbul (SID) - Die Basketballer von Darüssafaka Istanbul haben den EuroCup gewonnen. Die Türken besiegten am Freitag vor eigenem Publikum Kuban Krasnodar aus Russland 67:59 (39:33) und entschieden damit die best-of-three-Serie mit 2:0 für sich. Im ersten Duell am Dienstag hatte Darüssafaka in Russland einen 81:78-Erfolg nach Verlängerung gefeiert.

EuroCup-Sieg geht an Darüssafaka Istanbul © SID

Zuvor war Pokalsieger Bayern München im Halbfinale 0:2 an dem türkischen Klub gescheitert. Darüssafaka hat durch den Finalsieg in der kommenden Saison einen Platz in der EuroLeague sicher.