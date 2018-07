Basketball-Diplomatie: Südkoreas Nationalteams spielen in Pjöngjang

Pjöngjang (SID) - Die beiden Basketball-Nationalmannschaften Südkoreas sind am Dienstag mit einer hochrangigen Delegation nach Nordkorea gereist. Angeführt von Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon umfasst die Delegation 50 Spielerinnen und Spieler. Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Offiziellen seit dem Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Singapur.

Südkoreas Basketball-Elite auf dem Weg nach Pjöngjang © SID

Für die Nationalmannschaften der Frauen beider Länder ergibt sich damit in Pjöngjang die Gelegenheit, sich vor den Asienspielen in Indonesien (18. August bis 2. September) besser kennenzulernen. Nord- und Südkorea treten bei der Veranstaltung in drei Sportarten mit gemeinsamen Teams an: Neben dem Basketball-Turnier der Frauen sind es die Kanu- und Ruder-Wettbewerbe.

Basketball-Fan Kim soll seine Begeisterung über einen Austausch bereits im April beim Treffen mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In geäußert haben. Das letzte Freundschaftsspiel der Männer fand 2003 in Pjöngjang statt, Nordkorea gewann 86:57. Die Teams werden insgesamt vier Spiele bestreiten und am Freitag wieder nach Hause reisen.