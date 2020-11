Basketball: EM-Qualifikationsspiele frei empfangbar bei MagentaSport

Köln (SID) - Basketballfans können die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV verfolgen. MagentaSport zeigt die Duelle gegen Montenegro am Freitag (21.00) und Gastgeber Frankreich am Sonntag (15.00) frei empfangbar auf all seinen Plattformen live. Gespielt wird in einer "Bubble" in Pau.

"Für mich ist es eindrucksvoll wie sehr und auch wie gern die Spieler hier sein wollen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball". Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) spielt außer Konkurrenz, da es für die EM 2022 als einer der vier Ausrichter gesetzt ist.

Die Vorrunde der EuroBasket, die eigentlich 2021 hätte stattfinden sollen, wird in Köln, Tiflis/Georgien, Mailand/Italien und Prag/Tschechien ausgespielt, die Finalrunde in Berlin. Die DBB-Auswahl absolviert am Freitag das erste Spiel seit dem 24. Februar.

"Ich glaube schon, dass man die Quali-Fenster nutzen soll und darf, um junge Spieler zu testen", sagte Rödl. Im Kader fehlen alle NBA-Profis, auch die Spieler der EuroLeague-Teilnehmer sind nicht dabei. Erfahrenster Akteur ist Kapitän Robin Benzing (Casademont Saragossa/Spanien), der 146 Länderspiele absolviert hat.