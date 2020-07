Basketball: EuroLeague-Klubs entwickeln Richtlinien für Zuschauer-Rückkehr

Köln (SID) - Die EuroLeague hat ihren Klubs Richtlinien zur Zuschauer-Rückkehr beim Start der neuen Basketball-Saison an die Hand gegeben. Diese "sind eine Sammlung von Ideen, Empfehlungen und Grundsätzen, die alle EuroLeague- und EuroCup-Klubs in der kommenden Saison in ihren Arenen umsetzen können", heißt es in einer Mitteilung der europäischen Königsklasse.

Die EuroLeague gibt ihren Klubs Richtlinien an die Hand © SID

So setzt die EuroLeague in den Stadien unter anderem auf versetzte Einlässe der Zuschauer und ein sogenanntes "Zirkulationsmanagement" inklusive individueller Temperaturmessungen und Social Distancing für die Fans. Für die Erstellung ihrer Konzepte sollen die Vereine auch die Fans mit einbeziehen und "ihre Erkenntnisse bei der Gestaltung der Maßnahmen berücksichtigen".

Die EuroLeague plant ein straffes Programm für die 18 Teams, zu denen auch der deutsche Meister Alba Berlin und Bayern München gehören. Im Oktober, Januar und März stehen jeweils sechs Spieltage an. Die Runden 16 (22./23. Dezember) und 17 (29./30. Dezember) werden wegen Weihnachten ausnahmsweise dienstags und mittwochs ausgetragen, die Regelspieltage sind weiterhin Donnerstag und Freitag.

Die vergangene EuroLeague-Saison war am 25. Mai abgebrochen worden. Der Spielbetrieb ruhte seit Mitte März. Berlin und München lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen 16 und 17 von insgesamt 18 Mannschaften.