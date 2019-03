Basketball-Europacup: Alba gegen Morabanc Andorra, Bamberg trifft auf AEK Athen

Berlin (SID) - Alba Berlin trifft im Halbfinale des Basketball-EuroCups auf Morabanc Andorra. Nach dem knappen 79:75-Sieg des Hauptstadt-Klubs gegen Unicaja Malaga im dritten Spiel am Donnerstagabend setzte sich der kommende Gegner gegen Asvel Villeurbanne Lyon durch. Das erste Spiel der Serie "best of three" gegen den Tabellenneunten der spanischen Topliga ACB steigt am Dienstag (20.00 Uhr) in Berlin.

Peyton Siva trifft mit Alba Berlin auf Morabanc Andorra © SID

Albas Bundesligakonkurrent Brose Bamberg bekommt es nach dem 88:85 beim türkischen Vertreter Banvit BK im Viertelfinale der Champions League mit Titelverteidiger AEK Athen zu tun. Das Hinspiel steigt am 27. März in Oberfranken, das Rückspiel am 2. oder 3. März in Athen. S.oliver Würzburg trifft im Viertelfinale des FIBA Europe Cup ab dem 20. März auf die Bakken Bears aus Aarhus/Dänemark.