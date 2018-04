Basketball-Europameister Harnisch wird 50

Berlin (SID) - Henning Harnisch, Basketball-Europameister von 1993, feiert am Sonntag seinen 50. Geburtstag. Der 169-malige Nationalspieler wurde in seiner Profikarriere mit Bayer Leverkusen (1990-1996) und Alba Berlin (1997, 1998) neunmal in Serie Meister, fünfmal gewann er den Pokal. Heute ist der zur aktiven Zeit wegen seiner spektakulären Spielweise "Flying Henning" genannte Harnisch Vizepräsident bei den Berlinern.

Henning Harnisch gewann fünfmal den Pokal © SID

Harnisch, der vor 25 Jahren in München unter dem damaligen Bundestrainer Svetislav Pesic den bislang einzigen Titel für den Deutschen Basketball Bund (DBB) holte, engagiert sich derzeit besonders für den Nachwuchs. Harnisch ist Botschafter und Mentor der "kinder+Sport Basketball Academy". Das Leistungskonzept soll Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren in Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Klubs für Basketball und Bewegung begeistern.

Der gebürtige Marburger Harnisch startete seine Laufbahn beim MTV Gießen und spielte von 1985 bis 1998 in der Bundesliga. Der 2,02 m große Forward nahm an einer Welt- (1994), drei Europameisterschaften (1987, 1993, 1997) und den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teil. Zweimal wurde Harnisch als Deutschlands Basketballer des Jahres ausgezeichnet (1990, 1991).