Basketball: FC Bayern nach Zittersieg weiter ungeschlagen

München (SID) - Meister Bayern München hat trotz einiger Mühe auch sein 14. Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen. Der Double-Gewinner setzte sich in eigener Halle mit 101:95 (84:84, 47:40) nach Verlängerung gegen medi Bayreuth durch und festigte damit seine Tabellenführung. Erster Verfolger der Bayern (28:0 Punkte) sind die EWE Baskets Oldenburg (24:4), die am Sonntag 89:74 (43:41) beim Mitteldeutschen BC gewannen.

Topscorer Derrick Williams hält die Bayern auf Kurs © SID

Alba Berlin hatte am Samstag etwas überraschend 79:83 (46:42) bei den Löwen Braunschweig verloren, der Vizemeister ist mit 20:6 Punkten weiter Dritter. Auf Rang vier (20:10) liegt Rasta Vechta nach einem 75:65 (35:29) über s.Oliver Würzburg, für den unerwartet starken Aufsteiger war es der vierte Sieg in Serie.

Gegen Bayreuth, das am Donnerstag beim früheren Serienmeister Brose Bamberg gewonnen hatte (80:75), führten die Bayern zwischenzeitlich mit 14 Punkten, ließen den Gegner aber im Schlussviertel wieder herankommen. Topscorer Derrick Williams (insgesamt 27 Punkte) rettete die Münchner in die Verlängerung.