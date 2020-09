Basketball: Final Four der EuroLeague 2021 in Köln

Köln (SID) - Die EuroLeague der Basketballer trägt ihr Final-Four-Turnier 2021 in Köln aus. Vom 28. bis zum 30. Mai soll in der Lanxess-Arena der Sieger der Königsklasse ermittelt werden. Für die Stadt Köln ist es nach dem Abbruch der EuroLeague-Saison in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie der zweite Anlauf. Die Domstadt war bereits für den Mai dieses Jahres als Austragungsort für das Finalturnier vorgesehen.

Das Turnier findet in der Kölner Lanxess-Arena statt © SID

"Es ist wichtig, dass wir alles tun, um sicherzustellen, dass Sport- und Kulturveranstaltungen - mit Zuschauern - im nächsten Jahr wirklich wieder stattfinden können", sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Vergabe sei ein "wichtiges Signal für die Stadt Köln als Sportstadt".