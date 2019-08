Basketball: Frankreich mit sechs NBA-Profis nach China

Hamburg (SID) - Deutschlands Auftaktgegner Frankreich tritt die Reise zur Basketball-WM in China mit sechs NBA-Profis an. Dies gab der Verband FFBB bekannt. Demnach gehören Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Evan Fournier (Orlando Magic), Elie Okobo (Phoenix Suns), Frank Ntilikina (New York Knicks) und Vincent Poirier (Boston Celtics) dem 14-köpfigen Aufgebot von Coach Vincent Collet an.

Der Kader muss bis zum Start der WM vom 31. August bis 15. September noch um zwei Profis reduziert werden. Am 1. September trifft die ebenfalls stark besetzte Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Shenzhen auf die Franzosen. Weitere Gruppengegner beider Teams sind die Dominikanische Republik und Jordanien.