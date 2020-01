Basketball-Ikone Kobe Bryant bei Helikopter-Absturz gestorben

Los Angeles (SID) - Die Basketball-Legende Kobe Bryant ist am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Wie die Stadt Calabasas via Twitter bestätigte, gehörte der fünfmalige NBA-Champion zu den fünf Todesopfern eines Hubschrauber-Unfalls ohne Überlebende in der Nähe von Los Angeles.

Kobe Bryant wurde nur 41 Jahre alt © SID

Zuerst hatten verschiedene US-Medien wie das Prominews-Portal TMZ und ESPN vom Unfalltod des US-Superstars berichtet. Der 41-Jährige hatte mit seiner Ehefrau Vanessa vier Kinder.

In den Sozialen Netzwerken sorgte die Nachricht weltweit für große Trauer und Anteilnahme. Unter anderem schrieb US-Präsident Donald Trump auf seinem Twitter-Kanal: "Das sind schreckliche Nachrichten."

Bryant gilt als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. 2016 beendete er seine aktive Karriere nach 20 Jahren bei den Los Angeles Lakers. Mit 33.643 Punkten ist der zweimalige Olympiasieger (2008 und 2012) viertbester Werfer in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga.

Das Los Angeles County Sheriff Department teilte mit, dass sich der Unfall gegen 10 Uhr (Ortszeit) auf einem abgelegenen Feld bei Calabasas, einem Vorort von L.A., ereignete. Durch den Crash entzündete Feuer behinderten zudem die Arbeit der Rettungskräfte, am Boden gab es offiziellen Angaben zufolge keine Verletzten.

Ein Augenzeuge berichtete laut Los Angeles Times, der Hubschrauber sei ungewöhnlich tief geflogen und im Nebel verschwunden, danach habe es einen großen Feuerball gegeben. Die zuständige Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen aufgenommen. Um 23.00 Uhr deutscher Zeit sollen weitere Informationen auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.