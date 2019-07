Basketball: King bleibt in München

München (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat den früheren Nationalspieler Alex King für weitere drei Jahre an sich gebunden. Der neue Vertrag mit dem Flügelspieler läuft bis 2022, ein Wechsel ins Management ist nach Klubangaben schon in dieser Zeit möglich. Der in München aufgewachsene 34-Jährige war 2016 zurück zum FC Bayern gewechselt.

Alex King bleibt bis 2022 in München © SID

"Ich bin sehr froh, hier die nächsten Herausforderungen als Sportler und dann auch nach der Karriere anzugehen, neues Wissen zu erwerben und mich dann auch beruflich weiterentwickeln zu können", sagte King. Mit den Bayern wurde der Routinier zweimal Meister und einmal Pokalsieger.