Basketball: Löwen Braunschweig verpflichten neuen Trainer

Braunschweig (SID) - Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat Pete Strobl als neuen Trainer verpflichtet. Der 41 Jahre alte US-Amerikaner, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, unterschrieb für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt hatte Strobl als Co-Trainer drei Jahre bei ratiopharm Ulm gearbeitet. Er folgt auf Frank Menz, der nach Jena zurückgekehrt ist.

Pete Strobl wird Trainer der Löwen Braunschweig © SID

"Uns war wichtig, dass der neue Headcoach zu uns passt – sowohl von der Mentalität, der Spielphilosophie wie auch bezüglich seiner Skills", sagte Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt. In der laufenden Saison erreichten die Löwen die Play-offs und scheiterten dort in der ersten Runde an Titelverteidiger Bayern München. An dem Klub aus Niedersachsen hält NBA-Star Dennis Schröder die Mehrheit der Anteile.