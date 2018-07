Basketball: Ludwigsburg holt Bonner Hill

Ludwigsburg (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben den US-Amerikaner Malcolm Hill (22) verpflichtet. Der Small Forward kommt vom Ligakonkurrenten Telekom Baskets Bonn und hat einen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

Malcolm Hill (r.) wechselt aus Bonn nach Ludwigsburg © SID

Hill hat zuletzt in der NBA Summer League für Utah Jazz gespielt und kam in fünf Partien zum Einsatz. "Malcolm ist ein sehr vielseitiger Spieler, der die BBL schon gut kennt. Ich habe ihn zuletzt in Utah im Rahmen der Summer League gesehen – auch dort hat er sehr gut verteidigt", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick.