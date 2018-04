Basketball: Ludwigsburg im Champions-League-Halbfinale gegen Monaco

Athen (SID) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg trifft im Halbfinale der Champions League auf den AS Monaco. Das ergab die Auslosung in Athen. Im zweiten Halbfinale kämpfen Gastgeber AEK Athen und der spanische Klub UCAM Murcia um ein Finalticket. Das Final Four wird vom 4. bis 6. Mai in der griechischen Hauptstadt ausgetragen.

Ludwigsburg trifft im Halbfinale auf Monaco © SID

Ludwigsburg spielt am 4. Mai (Freitag) ab 17.30 Uhr MEZ gehen Monaco, Athen und Murcia treffen um 20.30 aufeinander.