Basketball: "MVP" Antetokounmpo spielt die WM

Köln (SID) - Die Basketball-WM in China (31. August bis 15. September) ist um eine große Attraktion reicher. Giannis Antetokounmpo, "MVP" (wertvollster Spieler) der abgelaufenen NBA-Saison und einer der spektakulärsten Spieler der Welt, bestätigte am Freitag seine Teilnahme für Griechenland.

NBA-MVP Antetokounmpo bei der Weltmeisterschaft dabei © SID

"Ich will dort sein und meiner Mannschaft helfen, Großes zu erreichen", sagte der 24-Jährige von den Milwaukee Bucks in Athen. "Die Position ist mir egal. Ich will spielen." Griechenland spielt in der Gruppe F gegen Brasilien, Neuseeland und Montenegro. Deutschland spielt in der Gruppe G, Titelverteidiger ist Spanien.