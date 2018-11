Basketball-Meister München gewinnt Spitzenspiel gegen Oldenburg

Bamberg (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. Vier Tage nach dem überzeugenden Erfolg in der EuroLeague gegen Darüssafaka Istanbul bezwang das Team von Trainer Dejan Radonjic die EWE Baskets Oldenburg im Spitzenspiel klar mit 95:74 (42:37) und baute nach der überraschenden Niederlage von Alba Berlin bei Rasta Vechta (69:80) den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Bayern München überzeugt gegen Darüssafaka Istanbul © SID

Nationalspieler Danilo Barthel feierte im letzten Viertel ein ganz besonderes Jubiläum. Der Power Forward der Bayern machte mit einem Freiwurf seinen 2000. Punkt in der Basketball Bundesliga (BBL). Bester Werfer der Münchner war Petteri Koponen mit 15 Zählern.

München und Alba auf den Fersen blieb der frühere Serienmeister Brose Bamberg, der beim 109:101 (53:57, 98:98) nach Verlängerung gegen die Giessen 46ers zurück in die Erfolgsspur fand und seinen fünften Sieg im sechsten Saisonspiel feierte. Vergangenes Wochenende hatten die Bamberger, bei denen Tyrese Rice mit 21 Punkten überzeugte, überraschend gegen die Löwen Braunschweig (66:92) verloren.

Champions-League-Teilnehmer medi Bayreuth gewann beim EuroCup-Vertreter Frankfurt Skyliners mit 91:81 (50:38) und befreite sich damit vorübergehend aus der unteren Tabellenregion. Die Hessen erwischten dagegen mit nur zwei Siegen aus den ersten sechs Spielen einen Fehlstart.