Basketball: München bleibt an Crailsheim dran

Köln (SID) - Der deutsche Meister Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga makellos und hält mit dem Überraschungsteam der Crailsheim Merlins mit. Die Bayern gewannen bei s.Oliver Würzburg mit 90:82 (42:43) und holten damit den fünften Sieg im fünften Spiel. Diese Bilanz weist auch Crailsheim auf, das sich am Samstag 95:87 (59:51) beim MBC Weißenfels durchgesetzt hatte und an der Tabellenspitze steht.

Erzielte 13 Punkte für Bayern München: Greg Monroe © SID

München tat sich bis zur Halbzeit schwer, distanzierte den Gegner dann aber im dritten Viertel und siegte letztlich verdient. Der frühere NBA-Profi Paul Zipser und Greg Monroe (jeweils 13 Punkte) waren die besten Werfer der Bayern. Erfolgreichster Mann auf dem Parkett war Würzburgs Cameron Wells mit 17 Punkten. Die Gießen 46ers feierten indes ihren ersten Saisonsieg, gegen die EWE Baskets Oldenburg gab es ein souveränes 83:68 (53:34).