Basketball: München gelingt Revanche gegen Würzburg

Würzburg (SID) - Bayern München hat sich in der Basketball-Bundesliga für seine bislang einzige Saisonniederlage revanchiert. Der souveräne Tabellenführer gewann am Freitag 80:74 (40:37) bei s.Oliver Würzburg und ist damit dem Gewinn der Hauptrunde wieder einen Schritt näher gekommen. München hatte Mitte Oktober überraschend zu Hause gegen Würzburg verloren (76:84).

Jared Cunningham war bester Werfer der Bayern © SID

In der vorgezogenen Begegnung vom 19. Spieltag führten die Bayern von Beginn an und zogen im dritten Viertel (25:8) entscheidend davon. Die Würzburger mit dem früheren Bayern-Trainer Dirk Bauermann an der Seitenlinie verkürzten in der Schlussminute noch einmal auf fünf Punkte (74:79), spannend wurde es nicht mehr.

Jared Cunningham war mit 19 Punkten Topscorer beim FC Bayern, für den Tabellenzehnten Würzburg kam Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing auf 18 Zähler.