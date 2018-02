Basketball: München weiter eine Klasse für sich

München (SID) - 19. Spiel, 18. Sieg: Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga eine Klasse für sich. Der Ex-Meister bezwang medi Bayreuth mit 96:88 (43:42) und führt die Liga mit 36:2 Punkten weiter souverän an. Bester Werfer der Münchner, die den Erfolg erst in der spannenden Schlussphase sicherten, war Danilo Barthel mit 21 Punkten.

Bayern dominiert weiterhin in der Basketball-Bundesliga © SID

Die Telekom Baskets Bonn (26:14) bestätigten ihre gute Form durch ein 86:82 (54:40) im Verfolgerduell bei den EWE Baskets Oldenburg (24:16). Bonn festigte damit Rang fünf.

Im Kampf um die Play-off-Plätze kam ratiopharm Ulm beim Vorletzten BG Göttingen vor 3321 Zuschauern zu einem 94:84 (53:47)-Pflichtsieg. Isaac Fotu kam bei den Gästen auf 24 Zähler.