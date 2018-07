Basketball: Münchner Saisonstart in Ulm

München (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München startet am letzten September-Wochenende (28. bis 30. September) bei ratiopharm Ulm in die neue Bundesliga-Saison. Rund zwei Wochen später (12. Oktober) steht für die Bayern in der EuroLeague in eigener Halle das Auftaktspiel gegen den 13-maligen türkischen Champion Anadolu Efes Istanbul auf dem Programm. Das gaben die jeweiligen Organisatoren am Montag bekannt.

München startet mit einem Heimspiel in die EuroLeague © SID

In der Bundesliga kommt es zum Auftakt zudem zum Duell von Vizemeister Alba Berlin mit Science City Jena. Ex-Champion Brose Bamberg reist zunächst zu s.Oliver Würzburg. Die Hinrunde endet am 18./19. Januar 2019, die Rückrunde am 12. Mai – eine Woche später beginnen die Play-offs. Ein mögliches fünftes Finalspiel ist für den 27. Juni terminiert.

In der EuroLeague kennen die Bayern momentan nur ihren Auftaktgegner Istanbul. Der gesamte Spielplan wird am Dienstag veröffentlicht.

Das Topspiel der ersten Runde ist das Duell zwischen Titelverteidiger Real Madrid und EuroCup-Gewinner Darüssafaka Istanbul. Bereits zum vierten Mal in Folge eröffnen die Titelträger der wichtigsten europäischen Wettbewerbe die EuroLeague.

In der kommenden Saison nimmt nur München als deutscher Meister an der EuroLeague teil. Ab der Saison 2019/20 wird die Königsklasse von 16 auf 18 Teams aufgestockt. Bayern München hat dann für zunächst zwei Jahre bereits eine Wildcard sicher. - Der erste Bundesliga-Spieltag (28. – 30. September) im Überblick:

Alba Berlin – Science City Jena

Giessen 46ers – Mitteldeutscher BC

Eisbären Bremerhaven – Crailsheim Merlins

Rasta Vechta – medi bayreuth

BG Göttingen – Telekom Baskets Bonn

s.Oliver Würzburg – Brose Bamberg

ratiopharm ulm – FC Bayern München

Basketball Löwen Braunschweig – EWE Baskets Oldenburg

MHP Riesen Ludwigsburg – Fraport Skyliners