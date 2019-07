Basketball-Nationalspieler Giffey verlängert bei Alba

Berlin (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Niels Giffey bleibt dem Bundesligisten Alba Berlin treu. Wie der Vizemeister am Montag mitteilte, hat der 28-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Giffey ist gebürtiger Berliner und hat bereits 276 Spiele für Alba absolviert. "Wir setzen auf Kontinuität und wollen unser Team langfristig entwickeln", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Giffey sei bei diesen Planungen ein "wichtiger Baustein".

Nationalspieler Niels Giffey (l.) verlängert bei Alba © SID

In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte der Forward mit durchschnittlich 9,5 Zählern pro Partie zu den zuverlässigen Punktesammlern gezählt. Im Play-off-Finale musste sich Alba Bayern München 0:3 geschlagen geben, in diesem Jahr will das Team einen neuen Anlauf wagen. "Dass ich zusammen mit dem Großteil meiner Mitspieler aus dem letzten Jahr in die kommende Saison gehen werde, bedeutet mir sehr viel", sagte Giffey.