Basketball: Nationalspieler Olinde wechselt von Bamberg nach Berlin

Berlin (SID) - Basketball-Meister Alba Berlin hat einen deutschen Hoffnungsträger verpflichtet. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wechselt Forward Louis Olinde von Brose Bamberg in die Hauptstadt. Der 22 Jahre alte Nationalspieler erhält in Berlin einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Saison kam Olinde in der Bundesliga im Schnitt auf 6,8 Punkte und 5,3 Rebounds.