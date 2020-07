Basketball: Oldenburg verpflichtet Center Breunig

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat Martin Breunig verpflichtet. Wie der Meister von 2009 am Montag mitteilte, wechselt der 28 Jahre alte Center von den Telekom Baskets Bonn zu den Niedersachsen.

Martin Breunig schließt sich den Baskets Oldenburg an © SID

Breunig lief in den vergangenen vier Spielzeiten in der Basketball Bundesliga (BBL) für Ludwigsburg und Bonn auf. In der Hauptrunde der vergangenen Saison erzielte der 2,03 Meter große Center durchschnittlich 13,5 Punkte und 4,6 Rebounds pro Partie.