Basketball: Olinde fehlt Alba wochenlang

Berlin (SID) - Nationalspieler Louis Olinde fehlt dem deutschen Basketballmeister Alba Berlin mehrere Wochen. Der 22-Jährige hat sich am Sonntag im Spiel bei seinem früheren Klub Brose Bamberg (67:76) eine Kapselverletzung an der rechten Hand zugezogen. Das gab Alba am Montag bekannt.

Olinde wechselt zum Meister Alba Berlin © SID

Flügelspieler Olinde war im vergangenen Sommer von den Franken nach Berlin gewechselt. In der laufenden Saison hat er bislang 14 Bundesligaspiele für Alba gemacht.