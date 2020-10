Basketball: Pokalspiel zwischen Bonn und Berlin neu angesetzt

Bonn (SID) - Das wegen mehrerer Coronafälle bei Titelverteidiger Alba Berlin abgesagte Spiel im Pokalwettbewerb der Basketball Bundesliga (BBL) gegen die Telekom Baskets Bonn ist neu terminiert worden. Wie die Bonner am Mittwoch mitteilten, findet das ursprünglich für den 24. Oktober angesetzte Spiel am 10. November (19.00 Uhr) in Bonn statt.

Auch das Spiel der Bonner gegen Braunschweig fällt aus © SID

Bereits am Montag war bekannt gegeben worden, dass das ebenfalls ausgefallene Pokalspiel der Bonner gegen die Basketball Löwen Braunschweig am kommenden Sonntag um 18.00 Uhr nachgeholt wird.