Basketball-Star Durant kauft Anteile an MLS-Team Philadelphia

Köln (SID) - Basketball-Topstar Kevin Durant pflegt in seiner langen Zwangspause seine Leidenschaft für den Soccer. Der Forward der Brooklyn Nets hat laut US-Medienberichten kleinere Anteile an Philadelphia Union aus der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS erworben. Die Anteile sollen zwischen einem und fünf Prozent liegen, offen sei, ob das Investment privater Natur oder über Durants Firma Thirty Five Ventures erfolgt sei.

NBA-Star Kevin Durant steigt bei Philadelphia Union ein © SID

Durant, der zuvor schon vergeblich Anteile am MLS-Klub DC United erwerben wollte, steht mit seinem Interesse am Soccer nicht alleine da. Sein früherer Oklahoma-Teamkollege James Harden von den Houston Rockets hat sich mit 15 Millionen Dollar (13,5 Millionen Euro) bei Houston Dynamo zugeschaltet, zu den Miteigentümern von MLS-Teams gehören auch die Schauspieler Matthew McConaughey (Austin FC) und Will Ferrell (Los Angeles FC) sowie Footballstar Russell Wilson von den Seattle Seahawks (Seattle Sounders).

Der zweimalige NBA-Champion Durant (31) hatte sich im Juni 2019 in der Finalserie seines damaligen Teams Golden State Warriors gegen den späteren Meister Toronto Raptors einen Achillessehnenriss zugezogen, ein Comeback im Nets-Trikot in der noch wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2019/20 ist unwahrscheinlich.