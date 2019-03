Basketball: Überraschungsteam Vechta peilt Coup gegen Bayern an

Vechta (SID) - Das Überraschungsteam Rasta Vechta strebt im Duell mit dem Branchenprimus Bayern München den nächsten Coup in der Basketball Bundesliga (BBL) an. "Die Klubs unterscheidet schon sehr viel", sagte Rasta-Coach Pedro Calles bei Magenta Sport vor dem Spiel am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport): "Ihre Erfolge, die Budgets, die Erfahrungen. Gleich sind wir nicht, aber wir müssen ihnen Sonntag die Stirn bieten."

Fünf Länder wollen die Basketball-EM 2017 © SID

Vechta steht überraschend auf Tabellenrang drei und hat von den vergangenen zehn Partien in der BBL nur eine verloren. Die gleiche Bilanz hat der souveräne Tabellenführer aus München vorzuweisen, der am Donnerstag eine Niederlage in der EuroLeague gegen Maccabi Tel Aviv (70:77) einstecken musste.

Im Anschluss an das Duell steigt eine weitere Toppartie (18.00 Uhr). Der Tabellenvierte Alba Berlin will gegen den ersten Bayern-Verfolger EWE Baskets Oldenburg wichtige Zähler im Rennen um eine optimale Platzierung für die Play-offs sammeln.