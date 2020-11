Basketball: Ulm übernimmt Tabellenführung

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat vorerst die Tabellenführung übernommen. Am zweiten Spieltag gewannen die Ulmer gegen medi Bayreuth 104:76 (51:39) und haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die besten Werfer auf Seiten der Hausherren waren Troy Caupain und Dylan Osetkowski mit jeweils 18 Punkten.

Führte Ulm mit 18 Punkten zum Sieg: Troy Caupain © SID

Für Bayreuth war es der erste Auftritt in der neuen Spielzeit. Da sich das Team vergangene Woche aufgrund positiver Coronatests in Quarantäne begeben musste, fiel das Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn aus. Das Match soll am 19. November (19.00 Uhr) nachgeholt werden.