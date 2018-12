Basketball-WM: Auslosung am 16. März

Mies (SID) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl kann sich den 16. März 2019 rot in seinem Kalender anstreichen. An diesem Tag findet in Shenzhen die Gruppen-Auslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in China statt. Dies teilte der Weltverband FIBA am Mittwoch mit.

Rödl und das DBB-Team freut sich auf die WM-Auslosung © SID

Die deutsche Mannschaft hatte sich bereits im September frühzeitig das Ticket für den Flug ins Reich der Mitte gesichert. In den verbleibenden Gruppenspielen geht es nun darum, Platz eins zu sichern, der eine günstigere Setzposition bei der Auslosung verspricht. Das Turnier in China steigt vom 31. August bis 15. September.