Basketball-WM: Die deutschen Spiele

Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tritt bei der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) in der Vorrundengruppe G gegen Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien an. Der Spielort ist Shenzhen in der Provinz Guangdong. Qualifiziert sich die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl für die Zwischenrunde, geht es mit zwei weiteren Gruppenspielen am 7. und 9. September in Nanjing weiter. Ein Viertelfinale würde am 11. September in Shanghai oder Shenzhen stattfinden. Ab dem Halbfinale wird nur noch in Peking gespielt.

Auf diese Nationen treffen Schröder und Co. bei der WM © SID

Die Vorrunden-Begegnungen im Überblick:

Frankreich - Deutschland (Samstag, 31. August)

Deutschland - Dominikanische Republik (Montag, 2. September)

Deutschland - Jordanien (Mittwoch, 4. September/alle MagentaSport/Zeiten noch offen)