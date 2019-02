Basketball-WM: Kobe Bryant zieht die Lose

Shenzhen (SID) - Der frühere NBA-Superstar Kobe Bryant hat in der Hand, mit welchen Gegnern es das deutsche Nationalteam bei der Basketball-WM in China (31. August bis 15. September) zu tun bekommt. Der 40-Jährige, fünfmal NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, wird bei der Auslosung am 16. März in Shenzhen (11.30 Uhr MEZ) die Gruppen ziehen. Das gab der Weltverband FIBA bekannt.

Wichtige Aufgabe für Kobe Bryant © SID

An der WM 2019 nehmen erstmals 32 Nationen teil, bislang waren es nur 24. Es werden acht Vierergruppen gebildet, die jeweils zwei besten Teams jeder Staffel kommen nach der Vorrunde in die zweite Turnierphase mit vier neuen Vierergruppen. Je zwei Mannschaften kommen ins Viertelfinale.

Gespielt wird in Peking, Shanghai, Dongguan, Guangzhou, Nanjing, Wuhan, Foshan und Shenzhen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist erstmals seit 2010 wieder bei einer WM dabei.