Basketball-WM: Montenegro holt Ticket, Teilnehmerfeld komplett

Köln (SID) - Die Basketballer aus Montenegro haben das letzte europäische Ticket geholt und sich erstmals in der Geschichte des Landes für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Duell mit Lettland unterlagen die Gastgeber am letzten Spieltag der Qualifikation zwar 74:80 (31:36), gewannen aber das direkte Duell wegen ihres höheren Sieges im Hinspiel (84:75).

Zvezdan Mitrovic fährt mit Montenegro zur WM © SID

"Wir haben etwas Historisches für den Basketball und den Sport in Montenegro geleistet", sagte Forward Blagota Sekulic. Trainer Zvezdan Mitrovic meinte: "Es ist schwierig, Worte zu finden. Wir sind wirklich extrem glücklich." Montenegro ist mit rund 600.000 Einwohnern das kleinste Land, das an der Endrunde in China (31. August bis 15. September) teilnehmen wird.

Die WM wird diesmal mit 32 statt 24 Teams ausgetragen. Deutschland ist erstmals seit 2010 wieder dabei. Die Auslosung der Gruppen findet am 16. März in Shenzhen statt. Die Teilnehmer im Überblick:

Gastgeber: China

Afrika (5): Angola, Elfenbeinküste, Nigeria, Senegal, Tunesien

Nord- und Südamerika (7): Argentinien, Brasilien, Kanada, Dominikanische Republik, Puerto Rico, USA (TV), Venezuela

Asien (7): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea, Neuseeland, Philippinen

Europa (12): Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Litauen, Montenegro, Polen, Russland, Serbien, Spanien, Türkei