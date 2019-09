Basketball-WM: Spanien gewinnt Topspiel gegen Serbien

Köln (SID) - Spaniens Basketballer haben dem Titelkandidaten Serbien bei der WM in China den ersten Dämpfer zugefügt. Der Olympia- und EM-Dritte setzte sich im Duell der noch ungeschlagenen Teams in Wuhan 81:69 (45:37) durch und sicherte sich mit dem Prestigeerfolg den Sieg in der Zweitrundengruppe J.

Spanien schlug Serbien mit 81:69 © SID

Im Viertelfinale am Dienstag treffen die Spanier somit in Shanghai auf Polen. Das Team von Trainer Mike Taylor, der auch Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers betreut, verlor am Sonntag deutlich mit 65:91 (27:42) gegen Argentinien, das als Sieger der Gruppe I nun auf Vizeweltmeister Serbien um NBA-Profi Bogdan Bogdanovic trifft.