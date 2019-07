Basketball in Griechenland: 3000 Euro Strafe wegen roter Damen-Unterwäsche

Athen (SID) - Der Besitzer des griechischen Basketball-Rekordmeisters Panathinaikos Athen, Dimitris Giannakopoulos, ist nach seinem außergewöhnlichen Protest beim Pokalspiel gegen den Erzrivalen Olympiakos Piräus zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt worden. "Es war eine Handlung, die den Sport diffamiert hat", sagte ein Richter am Mittwoch.

Der Pharmaproduzent Giannakopoulos hatte im Februar einen roten Damenslip über die leere Ersatzbank der Kontrahenten gehängt, nachdem Olympiakos, das in roten Trikots spielt, nicht zum Pokal-Halbfinale angetreten war. Der Klub protestierte gegen die Entscheidung des Verbandes, einen Schiedsrichter für das Spiel auszuwählen, der auf der "schwarzen Liste" von Piräus stand.

Auch in den Liga-Play-offs gegen Panathinaikos verzichtete Olympiakos auf ein Antreten, wodurch der Klub in die zweite Liga versetzt wurde. Olympiakos hat angekündigt, dort mit Amateurspielern aufzulaufen und seine Profis ausschließlich in der EuroLeague einzusetzen.