Basketballer bei WM nur Außenseiter

Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zählt bei der am Samstag beginnenden WM in China (31. August bis 15. September) für den Sportwettenanbieter bwin nicht zum Favoritenkreis. Das Unternehmen stellt für den Fall des ersten deutschen WM-Titels eine Quote von 151,00 in Aussicht. Topfavorit ist demnach Titelverteidiger USA mit einer Quote von 1,60.

Theis und Co. sind bei den Sportwetten nur Außenseiter © SID

Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag (14.30 Uhr MESZ/Magenta Sport) auf Frankreich. Im Duell gegen den Nachbarn ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mit einer Quote von 4,30 ebenfalls Außenseiter. Für einen französischen Sieg zahlt bwin das 1,22-Fache des Einsatzes zurück.