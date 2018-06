Basketballer gewinnen auch fünftes WM-Qualifikationsspiel

Braunschweig (SID) - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation beim Comeback von Dennis Schröder den fünften Sieg im fünften Spiel geholt. Angeführt vom NBA-Profi gewann das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in dessen Heimatstadt Braunschweig 85:63 (47:33) gegen Österreich. Schröder (Atlanta Hawks/24) war mit 25 Punkten bester Werfer der Gastgeber.

Deutschland besiegt Österreich beim Schröder-Comeback © SID

Das DBB-Team führt die Gruppe G mit ihrer perfekten Bilanz weiter vor Serbien (4:1) an. Der Vizeweltmeister ist am Montag (20.00 Uhr/kostenfrei bei Telekom Sport) als Gastgeber in Novi Sad Gegner im letzten Vorrundenspiel. Dann fällt die Entscheidung über den Gruppensieg.

Die deutsche Mannschaft hatte schon vor dem Österreich-Spiel die Qualifikation für die zweite Gruppenphase auf dem Weg zur WM 2019 in China sicher. Zum bislang letzten Mal hatte ein DBB-Team 2010 an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.