Basketballer holen sich WM-Feinschliff gegen Australien

Jiangmen (SID) - Die deutschen Basketballer holen sich vor der Weltmeisterschaft in China den letzten Feinschliff in einem Test gegen die stark besetzten Australier. Die Partie findet am 28. August voraussichtlich um 20.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MESZ) in Jiangmen statt. Bei den "Boomers" stehen neun NBA-Profis im vorläufigen 17-köpfigen Aufgebot.

Die DBB-Auswahl testet kurz vor der WM gegen Australien © SID

"Mit diesem Test gegen eines der Top-Teams in der Welt bekommen wir wenige Tage vor dem World Cup noch einmal ganz wichtige Hinweise, wo wir stehen und was wir gegebenenfalls noch ändern müssen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl: "Ich bin sehr froh, dass es mit dem Spiel geklappt hat. Anschließend gehen wir dann gut vorbereitet in das Turnier."

Das erste Testspiel der Vorbereitungsphase absolviert Rödls Team am 11. August in Trier gegen Schweden, dann folgt der Supercup in Hamburg (16. bis 18. August) vor weiteren Testspielen. Am 1. September beginnt für das deutsche Team um Regisseur Dennis Schröder die WM (bis 15. September) mit einem Duell in Shenzhen gegen Frankreich, danach warten Partien gegen Jordanien und die Dominikanische Republik. In der zweiten Gruppenphase in Nanjing könnte Deutschland auf Australien treffen.