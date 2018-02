Basketballer in WM-Qualifikation weiter mit perfekter Bilanz

Tiflis (SID) - Die deutschen Basketballer haben ihre weiße Weste in der Qualifikation zur WM 2019 in China gewahrt. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl setzte sich am Sonntag in Tiflis mit 87:77 (51:38) gegen Gastgeber Georgien durch und hat mit vier Siegen in vier Partien bereits den Einzug in die Hauptrunde der Qualifikation perfekt gemacht.

Deutschland wahrt die perfekte Quali-Bilanz © SID

Der Berliner Joshiko Saibou war mit 15 Punkten der erfolgreichste Werfer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Keine 48 Stunden zuvor hatte sich Rödls Team nach einer starken Vorstellung mit 79:74 (40:41) gegen den Gruppenfavoriten Serbien durchgesetzt. Auch das Hinspiel gegen Georgien und in Österreich hatte Deutschland gewonnen.