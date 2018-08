Bauarbeiten: Stadion von Rayo Vallecano vorerst geschlossen

Madrid (SID) - Aufsteiger Rayo Vallecano kann in der spanischen Primera Division vorerst keine Heimspiele im Estadio Vallecas mehr austragen. Wegen Bauarbeiten und Sicherheitsbedenken muss die Arena in Madrid vorerst geschlossen bleiben. Das für Samstag angesetzte Liga-Spiel gegen Athletic Bilbao wird daher verschoben. Das gab die Liga am Montag bekannt, ohne einen Ausweichtermin zu nennen.

Medienberichten zufolge muss die Arena sogar bis Mitte Oktober geschlossen bleiben. Beim Heimspiel am ersten Spieltag gegen den FC Sevilla (1:4) war es wegen der Bauarbeiten zu einem Zwischenfall gekommen, der die Fans aufgebracht hatte. Ein Kind war über Bauschutt gefallen, der auf der Tribüne zurückgelassen worden war, blieb dabei aber unverletzt.