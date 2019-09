Bauer mit "Salto nullo" - Ryzih springt am Geburtstag ins Stab-Finale

Doha (SID) - Die frühere Vize-Europameisterin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale im Stabhochsprung erreicht, die seit dem Vorjahr mit einem Defibrillator springende Katharina Bauer (Leverkusen) ist hingegen in der Qualifikation ausgeschieden. Ryzih übersprang an ihrem 31. Geburtstag 4,60 m und zog damit in die Entscheidung der besten 17 am Montag (19.40 Uhr MESZ) ein.

Lisa Ryzih erreicht das Finale im Stabhochsprung © SID

Bauer scheiterte dreimal an ihrer Anfangshöhe von 4,20 m. Die 29-Jährige war aufgrund ihrer Leistung der vergangenen Hallensaison (4,55) vom Weltverband IAAF zur WM eingeladen worden. Bauer leidet seit ihrer Kindheit unter zusätzlichen Herzschlägen und musste sich daher einer OP unterziehen. Ihr Traum ist der Olympiastart 2020 in Tokio.

"Ich war heute sehr stabil, es waren gute Sprünge. Das war eigentlich mein bester Wettkampf in dieser Saison, aber so soll es ja auch sein", sagte Ryzih: "Jetzt geht für alle wieder alles von vorne los."

Den Einzug ins Finale schafften alle Favoritinnen, darunter die Jahresweltbeste Jennifer Suhr (USA) sowie Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Katerina Stefanidi (Griechenland).