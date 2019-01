Bauhaus verpasst Tagessieg bei Tour Down Under knapp

Strathalbyn (SID) - Radprofi Phil Bauhaus (24/Bocholt) hat auf der fünften Etappe der Tour Down Under in Australien seinen ersten Tagessieg erneut knapp verpasst. Der Sprinter vom Team Bahrain-Merida belegte auf dem 149,5 Kilometer langen Teilstück von Glenelg nach Strathalbyn den sechsten Platz. Auf der ersten Etappe war Bauhaus als Vierter ins Ziel gekommen.

Philipsen (l.) gewinnt die 5. Etappe der Tour Down Under © SID

Den Etappensieg in Strathalbyn sicherte sich nachträglich der Belgier Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates), nachdem der Australier Caleb Ewan wegen eines "irregulären Sprints" disqualifiziert wurde. Der 24-Jährige vom Team Lotto-Soudal hatte Philipsen mit einem Kopfstoß attackiert und wurde ans Ende der Spitzengruppe auf Platz 83 gesetzt.

"Ich muss die Entscheidung der Jury akzeptieren, aber ich stimme ihr nicht zu", sagte Ewan: "Ich wollte mich und das ganze Feld vor einem Sturz schützen. Die Kommissare haben sich gar nicht unsere Sicht der Dinge angehört." Für Ewan wäre es der erste Sieg für das ehemalige Team von Andre Greipel gewesen.

Jasha Sütterlin (Movistar) landete auf dem 17. Platz, in der Gesamtwertung ist der 26-Jährige aus Freiburg als 54. bester Deutscher. Sein Rückstand auf den Gesamtführenden Patrick Bevin (Neuseeland/CCC Team) beträgt sechs Minuten.