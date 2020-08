Baumann beendet Leichtathletik-Karriere

Tübingen (SID) - Hürdenläuferin Jackie Baumann, Tochter von 5000-m-Olympiasieger Dieter Baumann, hat überraschend ihre Karriere beendet. Die 24-Jährige kam offenbar mit dem mentalen Druck vor Wettkämpfen nicht mehr zurecht, auch professionelle Unterstützung half nicht weiter. "Das ist nur konsequent. Sie ist auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben", sagte ihre Mutter und Trainerin Isabelle Baumann dem Schwäbischen Tagblatt.

Hürdenläuferin Jackie Baumann beendet ihre Karriere © SID

Jackie Baumann hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, zuletzt hatte sie ihre Bestleistung über 400 m Hürden aber auf 55,53 Sekunden verbessert. Für die deutschen Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig galt sie als Mitfavoritin auf den Titel. 2016 in Rio nahm sie an den Olympischen Spielen teil.