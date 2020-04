Baumgart: "Werden als die Bösen hingestellt"

Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn hat teilweise Probleme mit dem Ton in der Diskussion um eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs. "Ich verstehe alle Kritiker", sagte der 48-Jährige der Sport Bild, "aber: Ich finde es nicht gut, dass der Fußball, dass wir jetzt von einigen quasi als die Bösen hingestellt werden, obwohl die DFL ein sehr gutes Konzept vorgelegt hat."

Baumgart glaubt nicht an Verbesserung der Fußballwelt © SID

Er "verstehe auch Menschen, die es nicht nachvollziehen können, dass eventuell ab Mai wieder Fußball gespielt wird", so Baumgart. Und er sei "auch der Meinung, dass der Fußball nicht das Erste sein sollte, was 'geöffnet' wird." Der Trainer wünscht sich einen anderen Ansatz: "Die Diskussion muss doch sein, dass ein Teil unseres Lebens wieder in Schwung kommt."