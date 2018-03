Baumgartl fehlt U21 auch im Kosovo

Braunschweig (SID) - Abwehrspieler Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart steht der deutschen U21-Nationalmannschaft auch im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.45/Sky Sport News HD) im Kosovo nicht zur Verfügung. "Es wird nicht gehen. Er wird frühestens am Montag in Stuttgart ins Lauftraining einsteigen", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz nach dem 3:0 (2:0) gegen Israel in Braunschweig. Baumgartl hatte zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt.

Timo Baumgartl fehlt der U21 gegen den Kosovo © SID

Fraglich für die Begegnung in Mitrovica ist auch Thilo Kehrer. "Wir werden noch einmal telefonieren, ob es Sinn macht. Auch da steht die Gesundheit des Spielers im Vordergrund", sagte Kuntz. Der Schalker war gegen Israel wegen einer Augenverletzung ausgefallen. Stürmer Aaron Seydel von Holstein Kiel wird dagegen wohl wieder zur Verfügung stehen.