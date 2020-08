Baumjohann holt mit Rekordsieger Sydney A-League-Titel

Sydney (SID) - Der langjährige Bundesligaspieler Alexander Baumjohann (33) hat mit dem Sydney FC seinen ersten Meistertitel in der australischen A-League geholt. Im Grand Final setzte sich der Hauptrundensieger gegen Melbourne City mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durch. Nach dem fünften Triumph ist Sydney nun alleiniger Rekordsieger.

Baumjohann (l.) gewinnt erstmals die A-League © SID

Baumjohann, der in der Fußball-Bundesliga unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 und Hertha BSC auflief, wurde in der 87. Minute eingewechselt. Für die Entscheidung sorgte vor 7500 Zuschauern Verteidiger Rhyan Grant (101.). Vor der Saison standen Titelverteidiger Sydney und Melbourne Victory in der zur Saison 2005/06 eingeführten A-League als gemeinsame Rekordsieger bei vier Titeln.

Sydney hatte die Hauptrunde überlegen mit 53 Punkten gewonnen und sich damit wie auch der Tabellenzweite Melbourne City (47) für das Halbfinale der Play-offs qualifiziert. Im Endspiel setzte sich der Favorit durch. Mittelfeldspieler Baumjohann war vor der Saison von den Western Sydney Wanderers zum Sydney FC gewechselt.