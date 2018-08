Bayer-Jungstar Havertz: "Ich muss mehr Tore schießen"

Leverkusen (SID) - Jungstar Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen geht selbstkritisch mit seinen bisherigen Leistungen im Profigeschäft um. "Ich denke beim Blick auf die Statistiken eher, dass mir noch ein paar Scorerpunkte fehlen. Bei der Chancenverwertung habe ich definitiv Luft nach oben. Ich mache noch zu wenig aus meinen Möglichkeiten und muss mehr Tore schießen", sagte der 19-Jährige dem Internetportal Spox.com.

EM 2020 als mittelfristiges Ziel: Kai Havertz © SID

Die A-Nationalmannschaft hat Havertz auf jeden Fall im Blick. "Es sollte jetzt nach anderthalb ordentlichen Bundesligasaisons mein Anspruch sein, in nicht allzu weiter Ferne mal ein A-Länderspiel zu machen", so der Rheinländer. Er sehe das gelassen, "habe es aber natürlich im Hinterkopf und will auch irgendwann mehr, nachdem ich jetzt Freunde bei einer WM spielen gesehen habe", so Havertz.

Eine Teilnahme an der paneuropäischen EURO 2020 sieht er als mittelfristiges Ziel an. "Da bin ich dann 21. In diesem Alter kann man schon die Ambition haben, bei einer Europameisterschaft dabei zu sein. Ich versuche, in diesen zwei Jahren so Gas zu geben, damit ich mich ins Blickfeld spiele", verriet der Werksprofi.