Bayer-Jungstar Havertz fällt für DFB-Pokalspiel aus

Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen fällt aufgrund einer Verletzung der Hüftmuskulatur für das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim aus. Auch ein Einsatz am Freitag in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 ist fraglich.

Kai Havertz verletzte sich beim Sieg gegen München © SID

Die Blessur hatte der 19-Jährige am Samstag im Heimspiel gegen Bayern München (3:1) erlitten. Havertz war in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden. Für ihn kam der Österreicher Julian Baumgartlinger zum Einsatz.